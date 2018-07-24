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'ya Girişimcilik Merkezi ve Kimya Vadisi kuruluyor

Girişimcilik Merkezi” projesi ile “Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi” güdümlü proje için imza töreni gerçekleştirild

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Adana'ya Girişimcilik Merkezi ve Kimya Vadisi kuruluyor
Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) desteği ile Çukurova Üniversitesi tarafından yürütülecek olan "Adana Girişimcilik Merkezi" projesi ile "Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi" güdümlü projesi için imza töreni gerçekleştirildi. Vali Demirtaş, kent ekonomine ivme kazandıracak bu projelerin hayırlı olmasını temenni etti. İLK PROJE
ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, her iki proje ile Adana'da ilklerin gerçekleşeceğine vurgu yaparak; "Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi" projesi ülkemizde alanında kurulacak ilk Ar-Ge merkezidir. Girişimcilik Merkezi projesi ise Adana ilimizin cazibe merkezi programı kapsamında desteklenen ilk projesidir. Ayrıca merkez Türkiye'de ilk dijital ve film endüstrisini içerisinde bulunduran merkez olacaktır" dedi.

SÖZLEŞMELER İMZALANDI

Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Serin ve Adana Girişimcilik Merkezi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Çolak proje ile ilgili sunum yaptı. Proje sunumunun ardından Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ile ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu arasında sözleşmeler imzalandı.
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