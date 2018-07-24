Aile destek merkezine büyük ilgi

ÇALIŞMA Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın desteğinde Mersin
'de Erdemli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın koordinesinde yürütülmekte Kargıpınarı Aile Destek Merkezi bölge halkı tarafından büyük ilgi görüyor. Kaymakam Avni Kula beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Meryem Gür, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Okur, Müdür Yardımcısı Ali Cila ile birlikte Kargıpınarı mahallesinde bulunan Aile Destek Merkezini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı, kursiyerlerin sorunlarını dinledi. "Sizler istediğiniz sürece bu merkezler her zaman açık kalacak" diye konuşan Kaymakam Kula, "Allah devletimize, milletimize güç versin. Yeter ki kurslara katılmayı sürdürün" dedi. Bu proje ile yoğun göç alan Kargıpınarı Mahallemizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Suriye bölgelerinden göçle gelmiş, şehir yaşamına uyum sağlamakta zorluk çeken özellikle bayanlara yönelik açılan kursların bir terapi gibi geldiğinin görüldüğünü belirten Kula, "Dezavantajlı kadınlarımızın hayata atılmalarını, mesleki beceri kurslarıyla meslek edinmelerini istiyoruz" dedi. TOPLAM 397 KURSİYER
Erdemli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Meryem Gür ise yaklaşık 2 ay önce açılan ve 300 bin lira destekli projenin bölge kadınları tarafından büyük ilgi gördüğünü kaydetti. Aile Destek Merkezinde 6 farklı alanda kurs açıldığını vurgulayan Gür, ''Bunun yanında kreş hizmeti de verilmektedir. Aileler hem çocuklarını kreşe getiriyorlar hem de burada kursa katılarak el becerilerini geliştiriyorlar. Aile Destek merkezimize tahminimizden daha fala ilgi olması bizleri çok sevindirdi. İnşallah yılsonuna kadar 397 olan kursiyer sayımız 750 civarında olmasını