Balcalı’da başarılı personele sertifika

BUGÜN NELER OLDU

Valiliği Çevre ve Şehircilik ve İl Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu yerel eğitim programına katılan ve eğitim sonrasında yapılan değerlendirme sınavında başarılı olan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tıbbi atıkların yönetiminde görevli personellere, Tıbbi Atık Yetki Belgeleri düzenlenen törenle verildi. Hastanede düzenlenen törene, Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Rıza Dinçer Yıldızdaş, Hastane Müdür Yardımcısı Sultan Öğrük ve atık yönetiminde görevli personeller katıldı. Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Yıldızdaş, Tıbbi Atıları Kontrolü'nün sağlık kuruluşları açısından büyük önem taşıdığını belirtti.