Çukurova’nın lezzetleri kitapta toplanacak

Kebabıyla ünlü Adana
'nın, yemeğinden tatlısına, çorbasından hamur işlerine, içeceklerinden reçellerine kadar unutulmaya yüz tutmuş yüzlerce lezzetini kitaplaştırmaya başlayan Adana Olgunlaşma Enstitüsü, zengin mutfak kültürüne sahip kentin gastronomi turizminde söz sahibi olması için çalışma yürütüyor. 300 DEN FAZLA
Geleneksel el sanatlarını yaşatma ve koruma amacıyla faaliyet gösteren enstitüde, Çukurova yöresine ait unutulmaya yüz tutan yemeklerle ilgili Yiyecek ve İçecek Atölyesinde çalışma yapıldı. Atölyede, yaklaşık bir yıl önce başlanan projeyle, yörenin kültürünü oluşturan yiyecekler çeşitli başlıklar halinde toplandı. Çorbalardan ana yemeklere, zeytin yağlılardan pilav ve hamur işlerine, salatalardan tatlılara, reçellerden içeceklere kadar bölgeye ait 300'den fazla yiyecek ve içecek belirlendi. KAYIT ALTINA ALINACAK
Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Meral Altınkaya, Pek çok yemeğin artık unutulmaya başladığını belirterek, "Gün gelecek bunlara yeniden dönülmek istenecek ama bunlar yaşayan yaşlı nüfusun azalmasıyla ulaşılamayan hale gelecek. Bu yemekleri kayıt altına almak için bir araştırmaya gidildi. Ön araştırma çalışması yapıldı. O mutfaktaki yemekleri bir araya getirelim, derleyelim, kayıt altına alalım diye bir çalışma yapılıyor" dedi.