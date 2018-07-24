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Çukurova’nın lezzetleri kitapta toplanacak

Kebabıyla ünlü ’da, yemeğinden tatlısına, çorbasından hamur işlerine, içeceklerinden reçellerine kadar Çukurova’nın unutulmaya yüz tutmuş yüzlerce lezzeti artık bir kitapta toplanacak

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Çukurova’nın lezzetleri kitapta toplanacak
Kebabıyla ünlü 'nın, yemeğinden tatlısına, çorbasından hamur işlerine, içeceklerinden reçellerine kadar unutulmaya yüz tutmuş yüzlerce lezzetini kitaplaştırmaya başlayan Adana Olgunlaşma Enstitüsü, zengin mutfak kültürüne sahip kentin gastronomi turizminde söz sahibi olması için çalışma yürütüyor.

300 DEN FAZLA

Geleneksel el sanatlarını yaşatma ve koruma amacıyla faaliyet gösteren enstitüde, Çukurova yöresine ait unutulmaya yüz tutan yemeklerle ilgili Yiyecek ve İçecek Atölyesinde çalışma yapıldı. Atölyede, yaklaşık bir yıl önce başlanan projeyle, yörenin kültürünü oluşturan yiyecekler çeşitli başlıklar halinde toplandı. Çorbalardan ana yemeklere, zeytin yağlılardan pilav ve hamur işlerine, salatalardan tatlılara, reçellerden içeceklere kadar bölgeye ait 300'den fazla yiyecek ve içecek belirlendi.

KAYIT ALTINA ALINACAK

Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Meral Altınkaya, Pek çok yemeğin artık unutulmaya başladığını belirterek, "Gün gelecek bunlara yeniden dönülmek istenecek ama bunlar yaşayan yaşlı nüfusun azalmasıyla ulaşılamayan hale gelecek. Bu yemekleri kayıt altına almak için bir araştırmaya gidildi. Ön araştırma çalışması yapıldı. O mutfaktaki yemekleri bir araya getirelim, derleyelim, kayıt altına alalım diye bir çalışma yapılıyor" dedi.
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Çukurova’nın lezzetleri kitapta toplanacak
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