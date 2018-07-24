Fazla kilolara veda

Adana Şehir Hastanesinde hizmete açılan Obezite Merkezi'ne başvuran hastalar, diyetisyen başta olmak üzere psikolog, fizyoterapist ve yaşam koçu yardımıyla kilolarına neden olan yanlışlarını öğrenip, yaşam biçimlerini değiştirerek başarıya ulaşmaya çalışıyor. Vücut kitle indeksi 30'un üzerinde yer alan hastaların kabul edildiği merkeze gelen aşırı kilolu kişiler, öncelikle check up'tan geçiriliyor. Ardından diyetisyen ve psikologla birebir görüşme yapan hastaların, yeme düzenleri başta olmak üzere kendilerini aşırı gıda tüketimine iten nedenler araştırılıyor. Bireysel görüşmelerin yanı sıra grup terapisine de tabi tutulan hastalar diyetisyenden psikoloğa, fizyoterapistten yaşam koçuna kadar farklı branştaki kişilerle haftanın belli günleri bir araya geliyor. KİLO VERİYORLAR
Fizyoterapistten evde yapabilecekleri basit egzersiz hareketlerini de öğrenen hastalar, grup terapisi sırasında ise şarkıcı Gökçe'nin seslendirdiği "Tuttu Fırlattı" adlı şarkının sözlerini "Tuttu fırlattı hamburgeri, kolayı, pastayı..." şeklinde uyarlayıp söyleyerek hem eğleniyor hem de kilolarına karşı başlattıkları mücadeleyi ilk olarak beyinlerinde kazanmaya çalışıyor. Başhekim Yardımcısı ve Obezite Merkezi Sorumlusu Doktor Cenk Belibağlı, merkezin mayıs ayında açıldığını ve haziranda ilk hastaları almaya başladıklarını söyledi. Merkezin 50'ye yakın hastası bulunduğunu dile getiren Belibağlı, Türkiye
'de aşağı yukarı her 4 kişiden birinin obez olduğunu kaydetti. GRUP TERAPİSİ
Merkezlerinde tedavinin adım adım ilerlediğini anlatan Belibağlı, "İlk aşamada önce hastaları genel bir sağlık kontrolünden geçiriyoruz. Ardından onlarla ilgili kişisel bilgileri öğrenip biz kendimizi ve tedavi yöntemimizi anlatıyoruz. Ardından da merkezimizin aktif tedavisi olan grup terapisi başlıyor. Bu aşamada kilo vermeyi ya da verdirmeyi hedeflemiyoruz" dedi. TEDAVİ BİR YIL SÜRÜYOR
Belibağlı, bir yıl sürecek bu tedavi sisteminde yüzde 100'e yakın kilo verme ve geri almama oranları bulunduğunu söyledi. Kilo vermek isteyen ancak bunu başaramamış kişileri merkezlerine beklediklerini vurgulayan Belibağlı, burada hastayı yakından tanıyarak çok yönlü bir terapiyle ideal kiloya ulaşmalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti. İDEAL KİLOYA DÜŞÜYORSUNUZ
Belibağlı, merkezde asıl amaçlarının kişilerin kendilerini tanıması ve yanlışlarının farkına varması olduğunu bildirerek, "Burada hastalarımıza neyi, nasıl, ne kadar, ne zaman ve neden yediklerini hatırlatıyoruz. Eğer bir hata varsa kendileri farkına varıyorlar. Artık hatasını bilen insan doğal olarak bir daha yapmayacağı için bu sistemde ideal kiloya düşüyorsunuz." dedi.