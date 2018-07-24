Fazla kilolara veda Adana Şehir Hastanesinde Obezite Merkezi’ne başvuran hastalar, diyetisyenden psikoloğa, fizyoterapistten yaşam koçuna kadar farklı branştaki kişilerle bir araya gelerek fazla kilolara veda ediyor

Giriş Tarihi: 24.7.2018