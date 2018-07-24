Film sahnelerini aratmayan kovalama

Adana
çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Faruk Ergün, polisin gerçekleştirdiği operasyonda son anda başka bir otomobile binerek kaçtı. Film sahnelerini aratmayan görüntülerin yaşandığı kovalamaca sonucunda kayıplara karışan Faruk Ergün, polis tarafından her yerde aranıyor. TERS YÖNE GİRDİ
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Faruk Ergün'ü yakalamak için harekete geçti. Ergün'ün en son Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bir kamyonete bindiğini tespit eden ekipler, geçiş güzergahında önlem aldı. Ege Bağatur Bulvarı üzerinde polisleri gören 27 PY 670 plakalı aracın sürücü, ters yola girerek kaçmaya başladı. POLİS YERE YATIRDI
"Dur" ihtarına rağmen sürücü trafiği tehlikeye düşürerek ve polis araçlarına da çarparak ters istikamette gitmeyi sürdürdü. Film sahnelerini aratmayan kovalamacının ardından kamyonet sürücüsü Tahsilli Mahallesi'nde bir sokağa girdiği an Faruk Ergün, hareket halindeki araçtan kendini atarak kaçtı. Asayiş ekiplerinin destek verdiği kovalamaca da kamyonet sürücü etkisiz hale getirilirken, Faruk Ergün, başka bir araca binerek izini kaybettirdi. Gözaltına alınan sürücü karakola götürüldü.