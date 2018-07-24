Gazisehir galip geldi

Son olarak kadrosuna 21 yaşındaki genç oyuncu Bahadır Çiloğlu'yu katan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep
, Afyon'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında Türkmenistan Ligi takımlarından Şagadam'ı 1-0 mağlup etti. Rakibi karşısında iyi bir mücadele ortaya koyan Gazişehir teknik heyetin takdirini aldı. AFYONKARAHİSAR
Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada Gazişehir'e galibiyeti getiren golü 33. dakikada penaltıdan Özgürcan Özcan kaydetti. Teknik direktör Yalçın Koşukavak bu mücadelede, her iki yarıda da farklı 11 sahaya sürerken karşılaşmayı kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile yöneticiler Settar Konukoğlu ve Murat Güneri de takip etti.