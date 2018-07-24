İki makaleyle uluslararası konferansta dikkatleri çekti

BUGÜN NELER OLDU

YAKINDoğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Şahin, TUBİTAK destekli bir proje kapsamında, Belçika Ghent Üniversitesi ile ortak olarak yaptıkları 2 farklı çalışmayı Belçika'da gerçekleşen "7. Uluslararası Kırılma, Yorulma ve Aşınma Konferansı, FFW 2018"de sundu. Prof. Dr. Şahin, yüksek lisans öğrencileri Murat Yankaş ve Anıl Tokdede, Yüksek Mühendis Fatih Şahin ile Ghent Üniversitesi Makina, Enerji & Otomasyon Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. De Beat Patrick tarafından ortak hazırlanan "Karbon Kumaş Takviyeli Epoksi Bazlı Kompozitlerin Cevap-Yüzey Method ile Aşınma Özelliklerinin Araştırılması" ve "Karbon/ Basalt Takviyeli Kompozit Malzemelerin Kuru Aşınma Davranışlarının, Taguchi Method ile Analiz Edilmesi" konulu sunumlar yapıldı.