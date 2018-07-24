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Kamyon alt geçide takıldı

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Kamyon alt geçide takıldı
'DE kasasına aşırı saman yüklenen kamyon, alt geçide takıldı. Saman çuvalları alt geçide savrulurken, yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Olay, kent merkezinden geçen Adana - Kayseri yolunda meydana geldi. Adana yönüne giden Mehmet S. yönetimindeki 63 M 7101 plakalı kamyona gereğinden fazla yüklenen saman çuvalları, Niğde Polis Okulu yakınında bulunan alt geçide takıldı. Saman çuvalları yola savruldu. Olay sırasında yoldan başka bir aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi. Polis, sürücüye gereğinden fazla yük yüklemesi nedeniyle ceza keserken, çuvallar çağrılan başka bir kamyona yüklenmesiyle yol trafiğe açıldı.
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Kamyon alt geçide takıldı
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