Kulaçlar derece için atıldı

BUGÜN NELER OLDU

YÜZMEFederasyonu Adana İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 10 Yaş Üstü Performans Yüzme Yarışları gerçekleştirildi. 100 Yıl Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen müsabakalar iki gün sürdü. Yarışmalara 12 kulüpten 44 'ü bayan toplam 90 sporcu katıldı. Velilerin yakından takip ettiği müsabakalarda sporcuların kazanma isteği gözlerinden okundu. Hayli çekişmeli geçen müsabakalar kelebek, kurbağa, sırt, serbest ve ferdi karışık kategorilerinde gerçekleştirildi. Küçük yaşta ki sporcuların sayısının yüksek olması yüzme camiasını mutlu etti