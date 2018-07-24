Melih Abi:Genç çam ağaçlarının kesilmesi tepki yarattı

BUGÜN NELER OLDU

Çamlıyayla Akçatekir Çukurovalının nefes borusu.Mis gibi bir havası var.Çam ağaçları muhteşem.Ama gencecik ağaçları kesiyorlar.Okan Ç."Ağaçlar kesiliyor, kamyonlara koyulup götürülüyor.Güzelim yaylaya yazık ediyorlar" diyor.Gerçekten de yazık!Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri bir açıklama yapsın.Ağaç katliamı niye yapıyorsunuz kardeşim?Ne yapacaksınız o ağaçları?Hangi kuruma vereceksiniz!Ormanın gençleşmesi için yaşlı ağaçlar kesilir.Genç ağaçlar niye kesiliyor ben de merak ettim.Tarım ve Orman Bakanlığı'na duyurulur!TARSUS'TAkentin ortayerindeki Kaymakamlık binasınınbulunduğu yerde yenimeydan düzenlemesi yapılıyor.Hükümet binasının yıkılması ile birlikte kent kocaman bir meydan kazanacak.Tarsuslular meydana "15 Temmuz Şehitler Meydanı" adının verilmesini istiyor.Meydan tamamlandığında Tarsus Kaymakamlığı ve Belediye başkanlığı bu durumu değerlendirir umarım.Vatandaşın da sesine kulak vermiş olur.Hadi bakalım başkan, Kaymakam bey göreyim sizi!