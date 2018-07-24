Nakdi gerçekleşme yeterli değil

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Koordinasyon Kurulu, Temmuz ayı toplantısını Hatay
Valisi Erdal Ata Başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda mali hizmetler ve yapılan projeler görüşüldü. Vali Ata, "İlimizde 2018 yılının ikinci üç aylık döneminde 533 adet proje üzerinde çalışıldı. Bu projelerin 375 adedi genel ve özel bütçeli kuruluşlarca, 158 adedi ise Hatay Büyükşehir Belediyesi, HATSU ve İlçe Belediyeleri imkânlarınca gerçekleştirildi." dedi. Genel ve özel bütçeli kuruluşlarca üzerinde çalışılan 375 adet projenin toplam bedelinin 5 milyar 668 bin lira olduğunun altını çizen Vali Erdal Ata, "2018 yılı ödenekleri toplamı ise 970 milyon 792 bin lira olup 2018 Haziran ayı sonu itibariyle bu ödenekten 326 milyon 106 bin lira harcama yapılmış ve yüzde 34 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Fakat bu bizim için yeterli değil. Hedeflerimiz yüzde 90'lara ulaşmak olmalı" diyerek belediyeleri ve kurumları uyardı