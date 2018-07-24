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Polis memuru kurtarılamadı

’ın Dörtyol ilçesinde geçen hafta denizde boğulma tehlikesi geçiren polis, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Polis memuru kurtarılamadı
'IN Dörtyol ilçesinde denizde boğulmak üzereyken kurtarılarak hastaneye kaldırılan polis memuru 48 yaşındaki Murat Say yaşamını yitirdi. Dörtyol'da geçen hafta serinlemek için denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Murat Say, kurtarıldıktan sonra ambulansa Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

İlk müdahalenin ardından Adana'daki özel bir hastaneye sevk edilen Say, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Say'ın mesai arkadaşları tarafından alınan cenazesi, Yeşil Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alınmasının ardından Merkez Mezarlığı'na götürüldü. Evli ve 2 çocuk babası olan Say, mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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Polis memuru kurtarılamadı
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