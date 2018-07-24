Polis memuru kurtarılamadı

HATAY
'IN Dörtyol ilçesinde denizde boğulmak üzereyken kurtarılarak hastaneye kaldırılan
polis memuru 48 yaşındaki Murat Say yaşamını yitirdi. Dörtyol'da geçen hafta serinlemek için denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Murat Say, kurtarıldıktan sonra ambulansa Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. TOPRAĞA VERİLDİ
İlk müdahalenin ardından Adana'daki özel bir hastaneye sevk edilen
Say, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Say'ın mesai arkadaşları tarafından alınan cenazesi, Yeşil Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alınmasının ardından Merkez Mezarlığı'na götürüldü. Evli ve 2 çocuk babası olan Say, mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.