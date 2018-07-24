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Şehit arkadaşı için yazdığı şiiri ailesine hediye etti

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Şehit arkadaşı için yazdığı şiiri ailesine hediye etti
'DE, çocukluk arkadaşı Şehit Uzman Çavuş Veli Demiryürek'in anısına şiir yazıp besteleyen müzisyen Hanifi Gökhan, üzerinde şiirin ve şehit arkadaşının fotoğrafının bulunduğu tabloyu şehidin ailesine hediye etti. Gökhan, şehit Demiryürek'in babası Behsat Demiryürek'i evinde ziyaretinde, Veli Demiryürek ile kentteki Namık Kemal İlkokulunda aynı sınıfta okuduklarını anlattı. Çocukluk arkadaşlıklarının her zaman ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Gökhan, "Okul bahçesinde büyüyünce ne olmak istediğimizi birbirimize sorduğumuzda ben müziğe ilgim olduğu için müzikle uğraşacağımı söylemiştim. Veli de 'Ben asker olacağım' demişti' dedi.
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Şehit arkadaşı için yazdığı şiiri ailesine hediye etti
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