Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Tarsus İdmanyurdu sağlık kontrolünden geçti

sağlık kontrolünden geçti

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018
Tarsus İdmanyurdu sağlık kontrolünden geçti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti. Önümüzdeki sezon başarılı bir dönem geçirmek isteyen futbolcuların kontrolleri, özel bir hastanede tamamlandı. Kulüp Müdürü Cumali Gündiler'le birlikte hastaneye gelen futbolcuların tahlil ve tetkikleri yapıldı.
FUTBOLCULAR daha sonra kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi ve iç hastalıkları branşlarında muayeneden geçti. Takımın kontrollerini Kardiyoloji Uzmanı Dr. İbrahim Konukçu, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Sun, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Savaş Düzel ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Levent yaptı. Futbolculara muayene ve tahliller sırasında hastanenin yöneticileri eşlik etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarsus İdmanyurdu sağlık kontrolünden geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN