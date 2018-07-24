Tarsus İdmanyurdu sağlık kontrolünden geçti

TFF
2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tarsus İdmanyurdu
yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti. Önümüzdeki sezon başarılı bir dönem geçirmek isteyen futbolcuların kontrolleri, özel bir hastanede tamamlandı. Kulüp Müdürü Cumali Gündiler'le birlikte hastaneye gelen futbolcuların tahlil ve tetkikleri yapıldı.
FUTBOLCULAR
daha sonra kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi ve iç hastalıkları branşlarında muayeneden geçti. Takımın kontrollerini Kardiyoloji Uzmanı Dr. İbrahim Konukçu, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Sun, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Savaş Düzel ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Levent yaptı. Futbolculara muayene ve tahliller sırasında hastanenin yöneticileri eşlik etti.