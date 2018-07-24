TÖZOK yönetiminden Bakan Selçuk’a ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYEÖzel Okullar Birliği (TÖZOK) Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı, Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili ve Çağ Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Bayboğan ve yönetim kurulu üyeleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Ziyarette Türk milli eğitimi tüm yönleriyle ele alındı.Başkan Bayboğan, "Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a yaptığımız ziyaret son derece yararlı oldu. Bizi makamında kabul eden bakanımız kendisine ilettiğimiz tüm konuları dikkatle dinledi ve çözüm aşamasında gerekenlerin mutlaka yapılacağını söyledi. Bakan Selçuk'un umut veren sözleri hepimizi son derece memnun etti" dedi.TÖZOK heyetine tek tek teşekkür eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim dünyasında yaşanan sorunların ivedilikle çözülmesi ve eğitimde çağdaş bir seviyenin yakalanması konusunda karşılıklı fikir alışverişlerinin son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bayboğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi, eğitimde yaşanan sorunların üstesinden geleceklerini belirtti.