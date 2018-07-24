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TÖZOK yönetiminden Bakan Selçuk’a ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u makamında ziyaret eden TÖZOK Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Bayboğan ve yönetimini Ankara’dan mutlu ayrıldı

Giriş Tarihi: 24.7.2018
TÖZOK yönetiminden Bakan Selçuk’a ziyaret
TÜRKİYE Özel Okullar Birliği (TÖZOK) Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı, Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili ve Çağ Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Bayboğan ve yönetim kurulu üyeleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Ziyarette Türk milli eğitimi tüm yönleriyle ele alındı.

MEMNUN AYRILDILAR

Başkan Bayboğan, "Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a yaptığımız ziyaret son derece yararlı oldu. Bizi makamında kabul eden bakanımız kendisine ilettiğimiz tüm konuları dikkatle dinledi ve çözüm aşamasında gerekenlerin mutlaka yapılacağını söyledi. Bakan Selçuk'un umut veren sözleri hepimizi son derece memnun etti" dedi.

ÜSTESİNDENGELECEĞİZ

TÖZOK heyetine tek tek teşekkür eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim dünyasında yaşanan sorunların ivedilikle çözülmesi ve eğitimde çağdaş bir seviyenin yakalanması konusunda karşılıklı fikir alışverişlerinin son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bayboğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi, eğitimde yaşanan sorunların üstesinden geleceklerini belirtti.
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TÖZOK yönetiminden Bakan Selçuk’a ziyaret
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