HATAY'IN anavatana katılışının 79. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Türkiye
Aba Güreşi Şampiyonası tüm heyecana tanıklık etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu tarafından Büyükşehir Belediyesi Aba Güreşi Mersahı'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 30 ilden 745 sporcu 10 sıklette mücadele ediyor. DÜNYA Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Eşbaşkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, aba güreşinin artık Türkiye'nin sınırlarını aştığını ve dünyaya yayıldığını kaydetti. Öztek, eylül ayı içerisinde yine Hatay'da Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nı düzenleyeceklerini bildirerek, şimdiden müsabakalara 40 ülkenin müracaat ettiğini bildirdi. 100 BİN LİRA ÖDÜL
DÜNYADA 140 ülkede örgütlendiklerini ifade eden Öztek, aba güreşini daha fazla yaymaya çalıştıklarını söyledi. Öztek, festival havasında geçen şampiyona sonunda dereceye giren sporculara yaklaşık 100 bin lira ödül dağıtılacağını belirtti.