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Yaşlı adam su kanalında bulundu

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Yaşlı adam su kanalında bulundu
'İN Aydıncık ilçesinde iki gün önce ortadan kaybolan Mustafa Oflaz (70), evinin altındaki boş su kanalında bulundu. Aydıncık'ın Karadere köyünde yaşayan Mustafa Oflaz, 20 Temmuz'da kayboldu. Yakınları kendi imkanlarıyla Oflaz'ı aradı, sonuç alamayınca da güvenlik güçlerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve AKUT ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mustafa Oflaz'ın evinin altından ses geldiğini tespit etti. Yapılan araştırmada, kontrollerde Mustafa Oflaz'ın su kanalında olduğu tespit edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Oflaz, bulunduğu yerden çıkarıldı.
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Yaşlı adam su kanalında bulundu
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