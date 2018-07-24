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Yerel sanatçı Çevik alkolden mi öldü?

’te yerel sanatçı Murat Çevik, sahne aldığı bir düğünde iddiaya göre içkiden zehirlendi ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

TAHİR AŞKIN KISACIK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018
Yerel sanatçı Çevik alkolden mi öldü?
'TE yerel sanatçı 26 yaşındaki Murat Çevik, şarkı söylemek için sahne aldığı bir düğünde iddiaya göre içkiden zehirlenmesin sonucu yaşamını yitirdi. Önceki akşam Yavuzeli ilçesindeki bir düğün salonun meydana gelen olayda Murat Çevik, düğünde şarkı söylemek için sahne aldı. Yerel Sanatçı iddiaya göre, sahne arasında içki içtikten bir süre sonra şarkı söylerken aniden yere yıkıldı. Olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardın Çevik, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yerel sanatçı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çevik'in sahne arkadaşları sanatçının içki içtikten sonra zehirlendiğini iddia etti. Polis olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor
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