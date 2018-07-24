Yerel sanatçı Çevik alkolden mi öldü?

GAZİANTEP
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yerel sanatçı 26 yaşındaki
Murat Çevik, şarkı
söylemek için sahne
aldığı bir düğünde iddiaya
göre içkiden zehirlenmesin
sonucu yaşamını
yitirdi. Önceki
akşam Yavuzeli ilçesindeki
bir düğün salonun
meydana gelen
olayda Murat Çevik,
düğünde şarkı söylemek
için sahne aldı. Yerel
Sanatçı iddiaya göre,
sahne arasında içki
içtikten bir süre sonra
şarkı söylerken aniden
yere yıkıldı.
Olay yerine çağrılan
sağlık görevlileri tarafından
yapılan ilk müdahalenin
ardın Çevik,
Şehitkamil Devlet
Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yerel sanatçı doktorların
tüm müdahalesine
rağmen kurtarılamayarak
hayatını kaybetti.
Çevik'in sahne arkadaşları
sanatçının içki içtikten
sonra zehirlendiğini
iddia etti. Polis olayla
ilgili soruşturmayı çok
yönlü sürdürüyor