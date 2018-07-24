Yüreğir Belediyesi ev sahibi yapıyor

ADANA'NIN merkez Yüreğir İlçe Belediyesi tarafından Atakent Mahallesi'nde yaptırılan 644 sosyal konuttan 177 adeti açık ihale yöntemiyle satışa çıkıyor. Konut satışları 26 Temmuz ile 1 Ağustos tarihleri arasında Yüreğir Belediyesi
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Satışlarla ilgili duyurunun Yüreğir Belediyesi Web sayfasında yayınlandığı belirtilirken şartları öğrenmek isteyenlerin www.yuregir.bel.tr adresini ziyaret edebileceği açıklandı. 644 adet sosyal konut inşaatının Yüreğir tarihinin en büyük yatırımı olduğunu belirten Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan '"Dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik olarak yaptığımız 644 adet sosyal konutun kuralarını geçtiğimiz aylarda çekmiştik. Kura ile hak sahibi olan vatandaşlarımızın bir kısmı bu haklarından vazgeçtiler. Biz de vazgeçilen konutları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre 135 bin Türk Lirası muhammen bedelle açık arttırma usulü ile satacağız. Bu konutlardan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız belediyemize başvurabilirler'' dedi. Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Serin ve Adana Girişimcilik Merkezi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Çolak proje ile ilgili sunum yaptı. Proje sunumunun ardından Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ile ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu arasında sözleşmeler imzalandı.
Dar gelirli vatandaşların da konut sahibi olmaları için çalıştıklarını ve kar amacı gütmeden konutları verdiklerini, Yüreğir'de kent yaşamına uygun projeler üretip yaşam kalitesini yükseltmeyi ve bölgeyi çağdaş görünümlü kent durumuna getirmeyi hedeflediklerini belirten Çelikcan, "'Bütün amacımız vatandaşlarımızın içerisinde her türlü sosyal donatıları kreş, kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu olan sıcak bir yuvaya kavuşmalarıdır. Hem de ilçemizin modern ve yaşanılabilir alanlara kavuşmasını sağlamaktır"' şeklinde konuştu.