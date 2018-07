Balcalı doktorlarına uluslararası ödül

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı'nda görevli Doktor Ali Çebişli, Sırbistan'ın Belgrad Şehrinde gerçekleştirilen uluslararası katılımlı "The First Southeast European Congress of Emergency and Disaster Medicine" kongresinde "iki taraflı ön kol kemiği kırığı vakasının acil müdehalesi takip ve tedavi süreci" konusunda gerçekleştirdiği sunumla poster birincilik ödülüne layık görüldü. 21-23 Haziran 2018 tarihleri arasında Sırbistan'ın Belgrad Şehrinde gerçekleştirilen uluslararası katılımlı "The First Southeast European Congress of Emergency and Disaster Medicine" kongresinde poster sunumu dalında en fazla oyu alan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı'n da görevli Doktor Ali Çebişli ödüle layık görülerek önemli bir başarıya imza attı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Kekeç ile birlikte yine aynı bölümde görevli doktorlar Ali Çebişli ile Özge Bakışkan'ın beraber hazırladıkları "Bilateral Radial Head Fractures; an Uncommon Case Report" isimli çalışma ile "iki taraflı ön kol kemiği kırığı vakasının acil müdehalesi takip ve tedavi süreci"nde kendi yaklaşımlarının poster sunumu için Doktor Ali Çebişli Sırbistan'ın Belgrad şehrine gitti.Burada "The First Southeast European Congress of Emergency and Disaster Medicine" isimli uluslar arası kongreye katılan Doktor Çebişli Kongre sekreteryası tarafından düzenlenen en iyi poster yarışmasında oylamada en fazla oyu aldı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Kekeç, üçlü bir ekip şeklinde hazırladıkları çalışmanın başarılı olmasından ve ödüle layık görülmesinden ötürü son derece mutlu olduklarının altını çizdi.