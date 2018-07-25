Başkan çizdi, işçiler yaptı

KAHRAMANMARAŞ
'IN Andırın ilçesinde mesleği kerestecilik olan Belediye Başkanı Baki Tezcan'ın projesini çizip, belediye işçilerinin yaptığı 360 metre uzunluğunda, 100 metre yüksekliğindeki asma köprü ziyaretçi akınına uğruyor. Belediye Başkanı Baki Tezcan, müteahhitlerin yapımı için 5 milyon lira istediği köprüyü 300 bin liraya yaptıklarını belirterek, " Üzerinden araç da geçebilen dünyanın en uzun ve en geniş yaya asma köprüsü Andırın'da" dedi. Esas mesleği kerestecilik olan ve 3 dönemdir Andırın Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Baki Tezcan, 3 yıl önce Tufanpaşa ile Yeni Mahalleyi asma köprü ile birbirine bağladı. Belediye işçileri tarafından yapılan köprünün vatandaşlardan ilgi görmesi ve ilçenin simgesi halin gelmesi üzerine Tezcan, iki mahalle arasına ikinci bir köprü yapmaya karar verdi. Diğer köprüye göre daha yüksek bir maliyet çıkan projeyi başkan Tezcan çizdi. Belediye imkanlarıyla yapılan köprü vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.