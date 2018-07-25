Bir haftada yapıldı tam bir saatte bitti

BUGÜN NELER OLDU

anavatana katılışının 79. yıldönümü nedeni ile 10 kişilik bir ekip ile 1 hatada yapılabilen 2 ton ağırlığındaki künefeye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar kısa sürede tüketti. Atatürk caddesinde gerçekleştirilen her yıl gerçekleştirilen künefe etkinliğine protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 79 metre boyundaki künefe Mustafa Yılmaz ve 10 kişilik ekiple 1 haftada hazırlandı. Yapılan konuşmanın ardından şekeri dökülen künefeyi protokol üyeleri keserek vatandaşlara ikram etti. 800 kilogram tel kadayıf, 600 kilogram peynir, 300 kilogram tereyağı, 300 kilogram şeker ve 30 kilogram Antep Fıstığı kullanılarak yapılan 2 ton ağırlığındaki künefe vatandaşlar tarafından 1 saatte tüketildi. Künefe etkinliği öncesinde Gürcistan Halk Dansları Topluluğu, bir gösteri yaptı.