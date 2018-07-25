Burcu Esmersoy sevenleriyle buluştu

BURCU
Esmersoy, Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte hayatıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Son günlerde hamile olduğuna dair iddiaları yanıtlayan güzel sunucu, "Hamile değilim ama en kısa zamanda hamile kalmak istiyorum" dedi. Mayıs ayında Berk Suyabatmaz ile New York'ta evlenen Esmersoy, "Eşiniz çapkın mı" sorusuna ise "Beni gördükten sonra sizce çapkınlık yapabilir mi?" diyerek hayli iddialı bir yanıt verdi.
ÇAMAŞIR SUYU KOKSUN
Evde yemekleri eşinin yaptığını söyleyen Burcu Esmersoy, "Mutfak işi bana göre değil. Yemekleri eşim yapar. Domatesli pilav, patlıcan ve balıkta çok iyi. Herkesle yarıştırabilirim. Evde mutfak ona ait. Ben temizlik yapmayı seviyorum. Bütün gün evde elimde deterjanlarla bir yerleri temizleyebilirim. Yeni çıkan bütün temizlik ürünlerini alırım. Evimin çamaşır suyu kokması çok hoşuma gidiyor" dedi. En kötü huyunu da ilk kez açıklayan Burcu Esmersoy, "Sanırım en kötü huyum telefonumu açmamam ve arayanlara geri dönmemem. Bu konuda çevremi üzdüğümü biliyorum" itirafında bulundu. Esmersoy, "Aslında çok iştahlı bir insanım ama yediklerimi dengelemeye çalışıyorum. Çok antrenman yapıyorum. Ormanda koşmak ve pilates beni çok rahatlatıyor" dedi.
ORMAN BAKANI OLMAK İSTERDİM
"Sunucu olmasaydınız ne olurdunuz sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Güzel sunucu, "Orman Bakanı veya call center görevlisi olurdum. Dedem Orman Mühendisi'ydi. Ağaçlarla çok ilgilenirken çok üzülürdü. Ben de o üzülmesin diye Orman Bakanı olmak istedim. Ayrıca insanlarla iletişimim çok iyi olduğu için call canter'da çalışmak istedim" dedi. Şu sıralar bir sağlık programı ile ekranlara gelen Burcu Esmersoy, "Ben ekrana spor spikerliği ile başladım. Yeniden spor spikerliği yapmak isterim" dedi. M1 Adana
AVM Müdürü Yalçın Öz, Burcu Esmersoy, Banu Noyan ve organizasyon ekibini kebapçıda ağırladı.