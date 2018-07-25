Doğukan Ulaç şampiyon oldu

YAKIN Doğu Üniversitesi'nin uzun mesafe yüzücüsü Doğukan Ulaç
, "Dünya'nın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" olarak da kabul edilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda, 6,5 kilometrelik parkuru, 46 dakika 58 saniye dereceyle Genel Klasman Birincisi olarak tamamladı.
MADALYAYI TAKTI
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından İstanbul'da düzenlenen Asya'dan Avrupa'ya 6,5 kilometrelik parkurda, 52 ülkeden 2 bin 400 yüzücünün kulaç attığı 30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı Doğukan Ulaç'ın, 46 dakika 58 saniyede tamamlayarak erkekler Genel Klasmanda birinci olduğu belirtildi.
DERECEYE DOYMUYOR
Anadolu Yakası Kanlıca İskelesi'nden başlayarak Avrupa Yakası Kuruçeşme'de son bulan yarışta, dereceler ise sporcuların ayaklarına bağlanan çipler sayesinde belirlendi. Ulaç, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı geçen yıl 52 dakika 21 saniyelik derecesiyle 2'inci tamamlamış, 18-24 Yaş kategorisinde ise Türkiye 1.'si olmuştu.