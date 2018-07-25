Göksu Irmağı’nda rafting keyfi

BUGÜN NELER OLDU

Taşeli Doğa Gezginleri grubunun üyeleri, Göksu Irmağı'ndaki rafting etkinliğinde buluştu. Mut ilçesinin Hocalı Köyü'nde başlayan rafting heyecanı, Silifke'nin Kargıcak Köyü'nde sona erdi. Heyecan dolu anların yaşandığı rafting etkinliği, renkli görüntüleri de beraberinde getirdi. Irmağın rafting için uygun bir yapıda olduğunu ifade eden Yasin Bulundu, "Güzergah boyunca farklı güzellikler gördük. Vadinin ırmak kenarlarından çıkan buz gibi sular, cilde faydalı çamurlar olduğunu öğrendik. Çamur banyosu yaparak yüzme imkanımız oldu. Silifke dışından gelen yerli-yabancı gruplar da burada rafting yapıyorlar" dedi.