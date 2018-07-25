Hasta ve hasta yakını darp etti

Şanlıurfa
'da geçtiğimiz hafta Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği'nde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın hasta yakınları tarafından darp edilmesinin yankıları sürerken, bir benzer olayda Adana'da yaşandı. Seyhan Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli nöbetçi Doktor Mazlum I. hasta ve yakını tarafından kendilerine bakılmadığı iddia edilerek saldırıya uğradı. Doktor Mazlum I. Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde gözetim altında tutulurken, gözaltına alınan iki saldırgan tutuklandı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Olay Adana Seyhan Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre Enes Gül'ü hastaneye getiren Naim Yılmaz, hastasını üroloji doktoruna göstermek isteğini söyledi. Nöbetçi Doktor Mazlum I., hastayı muayene edip, ona göre uzman ürolojiyi çağıracağını belirtti. Enes Gül, muayene olmak istemediğini belirterek, yakını ile birlikte Doktor Mazlum I.'ya saldırdı. İki saldırgan hastane polisi ve güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildikten sonra asayiş ekiplerine teslim edilerek karakola götürüldü. Mahkemeye çıkarılan saldırganlar cezaevine konuldu.
"ELLERİ KIRILSIN"
Başına aldığı darbeler ile yüzünde, vücudunun kol ve ayak bölgesinde ödemler oluşan Doktor Mazlum I., Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde gözetim altına alındı. Olaydan sonra İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer, Mazlum I.'yı ziyaret etti. Özer, "Sebep ne olursa olsun şifa veren ellere uzanan şiddet son bulsun, ona kalkan eller kırılsın. Şu kesinlikle bilinmelidir ki biz sağlık çalışanlarını bu kendini bilmezlerin davranışları, içimizdeki hizmet aşkına zarar vermeyecek daha da artıracaktır. Hizmet etmek kutsal mesleğimizin bir parçasıdır. Hiçbir suç cezasız kalmayacak" dedi.