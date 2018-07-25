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Hırsızı kolundaki alçı ele verdi

Giriş Tarihi: 25.7.2018
Hırsızı kolundaki alçı ele verdi
ADANA'DA aynı gecede camiden 19 musluk ve iş yerinden dizüstü bilgisayarı ile cep telefonu çalan hırsızı kolundaki alçı ele verdi. Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi 84290 Sokak'ta bulunan Uluyol Camisi'nden 19 musluk çalındı. Cami imamı durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, kolu alçılı bir kişinin cami içerisine girip, şadırvandan 8 ve tuvaletten 12 musluk çaldığını tespit etti. Kolu alçılı hırsız camiden muslukları çaldıktan sonra aynı mahallede 84282 Sokak'ta bir iş yerinden hırsızlık yaptı. İş yerinin penceresinin açık olduğunu fark eden hırsız, uzun bir değnek ile masa üzerinde bulunan dizüstü bilgisayarı ile cep telefonunu çaldı. Daha sonra olay yerinden yaya olarak hızla uzaklaştı. Polis, güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, zanlının Suat S. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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Hırsızı kolundaki alçı ele verdi
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