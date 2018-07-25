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Köpeği Asil’e mezar yaptırdı

Trafik kazasında ölen köpeğine sosyal medya hesabı üzerinden yazdığı mesajla bilenen İbrahim Tekinşen işyerinin bahçesine özel mezar yaptırdı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018
Köpeği Asil’e mezar yaptırdı
KAHRAMANMARAŞ'TA küçük yaşta sahiplenerek 'Asil' adını verdiği Golden cinsi köpeğinin trafik kazasında ölmesine üzülen ve ona önce sosyal medya üzerinden mesaj yazan İbrahim Tekinşen, son görevini yaptı. Asil 'e özel mezar yaptıran Tekinşen o mezarın diğer zarar görmemesi için de etrafını da çitle çevirdi. Tekstil sektöründe iş hayatını sürdüren ve hayvanlara olan sevgisiyle tanınan İbrahim Tekinşen 3 yıl önce yavru iken sahiplendiği Golden cinsi köpeği ile güçlü bir bağ kurdu. 2 Temmuz'da bir aracın çarpması sonucu köpeğini kaybeden Tekinşen yazdığı veda mektubu ile adından söz ettirdi. Tekinşen, "Birçok insandan daha yakındı bana. Kucağımda büyüttüm. Ona olan son görevimi yerine getirdim" dedi.
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Köpeği Asil’e mezar yaptırdı
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