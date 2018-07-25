Mahalleli isyanda

Adana
'nın Merkez Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi 74076 sokaktaki vatandaşlar, yeraltına 70 santim derinliğinde döşenmesi gereken elektrik kablolarının 10 santime döşenmesi nedeniyle isyan noktasında. Önceki gün Seyhan Belediyesi'nin yol çalışması sırasında kepçe operatörünün 10 santim derinliğe döşenen elektrik kablolarını koparıp şase yaptırması sonucu birçok vatandaşın elektrikli ev aletleri hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi.
"NEDEN MÜSAADE ETMİŞLER?"
Zarar gören çevredeki esnaf ile biraraya gelen Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, "Elektrik kablosunu döşeyen yüklenici firma mevzuata uygun olarak 60-70 yerin altına döşemesi gerekir. İncelemeye gelen elektrik dağıtım şirketinin yetkilisi bu duruma müsaade etmemesi lazımdı. Yol çalışması sırasında kepçe 10 santim derinlikte olan kabloları koparması sonucu apartman sakinleri ile esnafın elektrikli eşyaları yandı. Yer altı kabloların yeniden yapılmasını istiyoruz" dedi.
BİR YILDA ÜÇ KEZ OLDU
Bir yıl içinde üç defa aynı sıkıntıyı yaşadığını anlatan esnaflardan Güler Özçiftçi, "Şase yapmasından dolayı buzdolabım çalışmıyor ve başta dondurmalar olmak üzere bütün ürünlerim zarar gördü. Bundan öncede yaklaşık 3 bin lira zararım oldum. Yetkili kurumlar ödemek için faturaları istedi, gönderdim ama bugüne kadar hiçbir ödeme yapılmadı" derken, araç kaplama işi yapan Sezer Akdağ ise, "Şu an 13 bin liralık zararım var. Bu parayı kim ödeyecek? diyerek tepkisini dile getirdi.