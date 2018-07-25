Mavi Şimşekte işler yolunda

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Ankara Kızılcahamam'da sürdüren TFF 1. Lig takımlarından Adana
Demirspor boş durmuyor. Teknik direktör Hakan Kutlu gözetiminde çalışan mavilacivertli ekipte yeni transferlerin takıma çabuk uyum sağlaması yüzleri güldürdü. Oyuncularıyla yakından ilgilenen Kutlu, oyun sistemini anlattı.
LİGİ BEKLİYOR
Kampın çok verimli geçtiğini belirten teknik adam Hakan Kutlu, "Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Takımımız istediğimiz seviyeye geliyor. Ligin başlamasına kısa bir süre kaldı. Artık tüm dikkatimizi zorlu maçlara vermek zorundayız. Bu sezon iyi işlerin altına imza atmak için mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.
BİR İMZA DA KOSECKİ'DEN
BU arada mavi-lacivertli ekip transferde dünü boş geçirmedi. Kulüp Başkanı Murat Sancak ve Sportif Direktör Tanju Çolak ile İstanbul'da bir araya gelen Polonya'nın efsane futbolcusu Roman Kosecki'nin oğlu Polonya milli takımının sol kanat oyuncusu Legia Warszawa Slask'ta forma giyen 27 yaşındaki Jakub Kosecki ile anlaşma sağlandı.
ÜÇ SAAT SÜRDÜ
Bu arada futbolcular Kızılcahamam Stadı'nda laktat testinden geçti. Kaleciler Çağlar Şahin Akbaba, Kurtuluş Yurt, Ahmet Sabri Fener ve Nusretcan Körümdük dışındaki tüm oyuncular uzman ekip tarafından laktat testinden geçirildi. Oyuncuların 5 grup halinde girdiği, dayanıklılık antrenmanlarına yön verecek laktat testi 3 saat sürdü.