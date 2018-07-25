Melih ABİ: Kavşak hala bitmedi insanlar burnundan soluyor

Bu rezalet daha ne kadar sürer bilmem.

Mobilyacılar Sitesi kavşağı neredeyse bir ay oldu hala tamamlanamadı.

'Ne kavşakmış be' demekten kendimizi alamıyoruz.

İnsan bu süre içinde köprü yapar valla!

Basit bir kavşağı bitiremedik.

Oyalanıyoruz E-5 gibi yoğun trafiğin aktığı yolda.

Binlerce işçinin çalıştığı bölgede hayatı durdurmak olur mu?

Çarşıdan gelip otoyola girmek isterseniz, Toptancılar Sitesinin oradaki kavşaktan dönüp geleceksiniz.

İncirlik tarafına gidecekseniz Polis Okulu kavşağına kadar gidip U dönüşü yapmak zorundasınız.

Beyler şaka mısınız siz ya?

İnsanlar çıldırma noktasına geldi.

Bitirin şu kavşağı!

***

Sandal köyü mahalle oldu ama yolu yok



Tarsus'un Anadolu Mahallesi Sandal Köyü'nden Hacı Muzaffer Yılmaz aradı.

"Yıllardan beri uğraşıyoruz, bir yolumuz yaptıramadık" diyor.

Haksız da değil.

Sorunu bu köşede dile getirmiştim.

Özellikle yazın yoğunluk olan bir yer.

Yol köstebek yuvasına döndü.

Şevket Başkan gönder şuraya bir greyder yolu düzeltsin bari.

Sandal'da oturan vatandaşların yol isteğine de kulak ver.

Sandal büyüdü koca mahalle oldu ama hala bir yol yok!