Sarıçam’da kanalda yüzmeye son

ADANA
'DA Sarıçam Belediyesi tarafından açılan yüzme kursuna 825 kişi başvurarak eğitimlerini almaya devam ediyor. Belediye Başkanı Bilal Uludağ, bir ay boyunca Sarıçamlı 7-14 yaş arası çocuklara ilçelerinde bulunan yüzme havuzlarında ücretsiz olarak yüzme öğretileceğini ifade etti. Başkan Uludağ, Adana'da yaz aylarında özellikle sulama kanallarındaki boğulma vakalarının önüne geçmek için ilçelerinde 5 ayrı mahallede bulunan yüzme havuzlarında alanlarında tecrübeli Yüzme eğitmenleriyle ücretsiz olarak 31 Temmuz tarihine kadar çocuklara yüzme öğretileceğini kaydetti.