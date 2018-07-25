Üniversitesini BRISMES Konferansı’nda temsil etti

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Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü, İngiltere'nin en köklü üniversitelerinden biri olan King's College'te düzenlenen BRISMES (British Society for Middle Eastern Studies) konferansında Ürdün ve Tunus örnekli tebliğ sunarak Yakın Doğu Üniversitesini temsil etti. Bu yılki ana temasını 'Orta Doğu
Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar' oluşturan BRISMES Konferansı'nda Doç. Dr. Nur Köprülü, "Arap Ayaklanmaları Sonrası Dahil Olma-Ilımlılık Hipotezi Üzerine Yeniden Düşünmek: Ürdün ve Tunus'taki İslami Hareketler" konulu çalışması ile yer aldı. Doç. Dr. Köprülü çalışmasında, 2011 yılında başlayan Arap ayaklanmaları İslami hareketleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasının geçirgen sınırlarının ve karmaşık yapısının ayrılmaz bir parçası olduğunu ortaya koyarken, artan İslami aktivizmin ve bölgedeki İslami hareketlerin özelde de İhvan'ın (Müslüman Kardeşler) yekpare bir topluluk olmadığını ifade etti.