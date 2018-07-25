Uygur: Hatay denilince akla zeytin gelmeli

HATAY'IN
Altınözü ilçesinde 'Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali' ile zeytin sektörü hakkında istişare toplantısı yapıldı. Zeytin Kafe'de gerçekleştirilen toplantıya Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ve zeytin sektörü temsilcileri katıldı. Hatay'ın, Türkiye
'deki zeytin ağacı varlığının yüzde 10'una sahip olduğunu vurgulayan Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, "Hatay denince akla zeytin gelmesini istiyoruz" dedi. Kaymakam Uygur, "Akdeniz Bölgesindeki zeytin üretiminin yüzde 30'unu gerçekleştiren ve bu payla ilk sırada yer alan Hatay'dır. Altınözü ilçesinin toplam tarım arazilerinin yüzde 52'sini zeytinlikler oluşturuyor. İlçemiz, ilin zeytinlik alanlarının yüzde 33'üne sahip olduğu için zeytinyağı üretiminin yüzde 50'sini yapıyor. Zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir paya sahip olan ilçemiz mevcut birçok zeytin çeşidinin aynı zamanda gen kaynağıdır" dedi.