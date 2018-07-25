Vali Demirtaş, AOSB’yi ziyaret etti

ADANA
Valisi Mahmut Demirtaş, Adana
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ne (AOSB) ziyarette bulundu. Vali Demirtaş, AOSB'deki KYK Yapı Kimyasalları, Arseteks Tekstil ve Limkon Gıda'yı ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Vali Demirtaş'a AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu üyeleri Yusuf Kara, Selahattin Onatça ve AOSB Bölge Müdürü Mustafa Keskin eşlik etti. Adana'nın sosyal, kültürel ve ekonomik olmak üzere her alanda çok daha iyi noktalara ulaşması için kentin tüm dinamikleri ile iş birliği yaptıklarını söyleyen Vali Demirtaş, ekonomik kalkınmada sanayinin önemine değindi.