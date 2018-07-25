Yeni, “Yatırımların takipçisi olacağız”

AK
Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, CHP'de demokratik bir hakkın dahi engellendiğini ifade ederek, "24 Haziran Seçimleri'nin en büyük kaybedeni Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'dir" dedi. Yeni, düzenlediği basın toplantısında yakın zamanda Karataş ilçesinde kurulacak olan Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
'nin kentin ve ülkenin ekonomisine büyük katkılar sunacağını belirterek, bu tip yatırım hareketlerinin tüm siyasi kimliklerle takipçisi olacaklarını ifade etti. AK Parti il ve ilçe teşkilatları ile ilgili bilgilendirmeler de yapan Yeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, genel başkan olarak kendilerine öğrettiği sandık bazlı çalışmanın önemine vurgu yaparak, "Adana'da 15 ilçemizin tamamında, toplam 4 bin 500 civarında sandıkta ilçe başkanlarımızla seçimden sonra yaptığımız değerlendirmeler neticesinde, sandık bazlı çalışmaları başlattık. İktidar partisi olmanın sorumluluğunu, vatandaşlara ulaşarak onların taleplerinin yerine getirilmesi ve şikayetlerinin çözümü noktasında bürokrasi ile diyalog kurmak istiyoruz" dedi.