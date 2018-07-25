Yüzme sevdalısı çift minik kulaçlara örnek oluyor

39 yıl önce Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadını unvanını taşıyan Nesrin Olgun Arslan, Adana
Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ücretsiz yüzme kurslarında eğitim gören minik kulaçlara örnek oluyor. Eşi Zafer Arslan ile birlikte haftada 15 kilometre yüzerek formuna koruyan Nesrin Olgun Arslan, bir yandan Adana Büyükşehir Belediyesi adına katıldıkları yarışlarda rekor derecelerle birincilikler kazanırken, diğer yandan geleceğin şampiyonlarının yetişmesi için emek veriyor. Uluslararası organizasyonlarda Adana'yı başarıyla temsil eden Nesrin Olgun Arslan, Arnavutluk'ta düzenlenen 4 kilometrelik yarışta şampiyonluk, Aquamaster Uluslararası Yüzme Şampiyonası'nda 3 kilometrede birinci olurken, Mersin
'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 200 karışık ve 400 karışık yarışlarında Türkiye rekorlarının yeni sahibi oldu. Zafer Arslan ise Büyükşehir Belediyesi adına katıldığı Dubai'deki açık deniz yüzme yarışında 2 kilometrede birincilik, Seyhan Baraj Gölü Yüzme Maratonu'nda ikincilik kazanma başarısını gösterdi. Spor kariyerinde 100'ü aşkın madalya ve kupa kazanan Nesrin Olgun Arslan, "Hedefim Türk kadınlarına örnek olmak. Türk kadınını dünya sularında temsil etmekten gurur duyuyorum. Adana'nın kenar mahallesinden çıkan bir Nesrin yüzebiliyorsa Türkiye'deki herkes başarabilir" dedi.