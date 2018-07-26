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Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele toplantısı yapıldı

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018
Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele toplantısı yapıldı
MERSİN'İN Tarsus ilçesinde ürünlere büyük zarar veren Akdeniz meyve sineği ile mücadele konusunda toplantı yapıldı. Tarsus Kaymakamlığı, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ve Tarım ve Orman Bakanlığı ilçe müdürlüğü tarafından Ticaret ve Sanayi Odası salonunda muhtarlarla düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Yüksel Ünal, Bakanlık ve TSO ile işbirliği içinde meyve sineğinin yol açtığı zararları önlemeye çalıştıklarını anlattı. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, ilçede 150 bin dekar alanda meyvecilik yapıldığını ve etkili önlem alınması gerektiğini, aksi takdirde Tarsus'ta 150 bin dekar alanda üretilen meyvelerin maddi zarar boyutunun 150 milyon lira dolayında olacağına dikkat çekti. Koçak, Çukurova bölgesinde bu ve benzeri haşerelerle mücadelenin yüz gün değil, sürekli ve topluca mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.
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Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele toplantısı yapıldı
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