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Amik Ovası’nın suya hasreti son buluyor Türkiye’nin en verimli ve en büyük ovaları arasında yer alan Amik Ovası 31 Temmuz’da suya kavuşuyor

Giriş Tarihi: 26.7.2018