Anamur ve Gazipaşa ilçelerine yeni köprü geliyor

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Anamur ve Gazipaşa ilçeleri arasında bulunan yarım asırlık ağaç köprü, Anamur Belediyesi tarafından yapılan yeni köprüyle tarih oluyor. Yıllardır araçla üzerinden geçilirken tehlike yaratan ağaç köprünün yerini alacak yeni köprü sürücülere rahat nefes aldıracak. Belediye Başkanı Mehmet Türe, "2014 Büyükşehir yasasından sonra sorumluluk alanımız iki katına çıktı. Köylülerimizin hizmette çok ihtiyacı var. Biz de en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah Köyümüzde köprü yapımının yanı sıra, cami etrafındaki parke döşeme çalışmasını yakın zamanda yapacağız" dedi.