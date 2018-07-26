Antakya’dan TSK mehter takımı geçti

BUGÜN NELER OLDU

anavatana katılışının 79. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen festival programında sahne alan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği izleyenleri büyüledi. Antakya'ya gelen Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği Atatürk caddesinde her üç adımda sağa ve sola dönülüp selam vererek başladığı mehter yürüyüşü ile geldiği belediye binası önünde hazırlanan sahnede seslendirdikleri marşlar ile Antakyalılara coşkulu anlar yaşattı. Vatandaşlar, günü ölümsüzleştirmek adına mehter takımı ile fotoğraf çekilmek için adeta yarıştı.