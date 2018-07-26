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Antakya’dan TSK mehter takımı geçti

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018
Antakya’dan TSK mehter takımı geçti
HATAY'IN anavatana katılışının 79. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen festival programında sahne alan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği izleyenleri büyüledi. Antakya'ya gelen Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği Atatürk caddesinde her üç adımda sağa ve sola dönülüp selam vererek başladığı mehter yürüyüşü ile geldiği belediye binası önünde hazırlanan sahnede seslendirdikleri marşlar ile Antakyalılara coşkulu anlar yaşattı. Vatandaşlar, günü ölümsüzleştirmek adına mehter takımı ile fotoğraf çekilmek için adeta yarıştı.
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Antakya’dan TSK mehter takımı geçti
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