Antalya tatili ödüllü ‘Alemdar’ bulundu

ADANA'DA
17 gündür kayıp olan kangal cinsi köpek bulunarak sahibine teslim edildi. Köpeği bulan kişi ödül olarak Antalya
tatili yerine, kangal cinsi köpeği sevdiği için yavrusunu istedi. Bir şirketin pazarlama müdürü İlhan İlbey, kaybolan köpeği bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. İlbey, "Alemdar 17 gündür kayıptı. Alemdar'ı bulan kardeşimiz, beni aradı. Sosyal medyada görmüş. Çok mutluyum" dedi. Alemdar'ı Sarıhamzalı tarafında başı boş gezdiği sırada bulduğunu söyleyen Serdal Aktaş, "Alemdar'ı çağırdım, uysal olduğu için direk geldi. Ben de hemen tuttum bağladım. Sosyal medyada resimlerini görünce, sahibini hemen aradım. Köpeğin fotoğraflarını attım tekrar. Sizin mi diye sordum. Evet deyince getirdim. Köpeğine kavuştuğuna çok sevindim. İnsanlık namına yaptım. Ödül olarak Antalya tatilini istemedim. Bir çift yavrusunu istedim" dedi.
Adana
'da 17 gündür kayıp olan Alemdar isimli kangal cinsi köpek, tarlada başıboş bir halde bulunarak sahibine teslim edildi. Köpeği bulan kişi tatili ile 5 bin TL para ödülü yerine bir çift yavrusunu istedi.