Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Pazarı’na yoğun ilgi

GAZİANTEP
Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin işbirliğinde kurulan doğal yaşam pazarı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Şahinbey ilçesine bağlı kavaklık mahallesi Hayri Tütüncüler Parkı içerisinde her pazar günü açık olan pazarda, yöresel yiyecekler, el işleri ve köylerde yetiştirilen organik ürünler görücüye çıkıyor.
FONKSİYONEL
Türkiye'de ilk kez hem otopark hem de semt pazarı olarak kullanılan fonksiyonel bir sistemi hayata geçiren Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi, kadınlara özgüven aşılayan, kadınların ekonomik özgürlüğüne ışık tutan Doğal Yaşam Pazarı projesinin altına imza attı. Başkan Fatma Şahin tarafından Mart ayında açılan doğal yaşam pazarı, kısa sürede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Pazar yerinde, hem köyden getirilen organik ürünler şehirlilerle buluştu, hem de kadınların el emeği ekonomiye kazandırıldı. Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde alış veriş merkezlerine açılan mini organik pazarlara sıkıştırılan kadınlar, Doğal Yaşam Pazarıyla adeta özgürleşti. Şehir merkezine dağılan girişimci güçlü kadınlar, rüştünü ispatladı. Kurulan stantlarda organik ürünlerin yanı sıra yöresel yemekler, yufka ekmeğiyle böreği, ev yapımı turşular, halka tatlı ve tekstil ürünleri sergilendi.