Cumhuriyet Mahallesi’ne yeni tesisler yapılıyor

BUGÜN NELER OLDU

ilk olacak kına konakları inşaatlarının hızla devam ettiğini belirten Başkan Çelikcan "Yavuzlar Mithat Özsan Bulvarı üzerinde ve Cumhuriyet Mahallemizde kına konakları inşaatları hızla devam ediyor. Osmanlı Selçuklu Mimarisi ile yapılan kına konaklar kısa süre sonra tamamlanarak yakında hizmete açılacak" dedi.Yüreğir'i spor tesisleriyle donatarak gençlerin spor yapmalarına imkan sunduklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan "15 spor kompleksi yaparak gençlerimizin hizmetine sunduk. Yenilerini de yapmaya devam ediyoruz. Özellikle yaz aylarında boğulma olayları ilçemizde çok fazla meydana geliyor. Bunun için kadınlarımızın da rahatça gidip faydalanacağı 2 adet spor tesisini ilçemize kazandırıyoruz" şeklinde konuştu.Başkan Çelikcan, "Atakent Mahallesine yapılan kapalı yüzme havuzu ve spor salonu ile Cumhuriyet Mahallemizde yapılan kapalı yüzme havuzu inşaatımızı tamamlamak üzereyiz. Burada usta eğiticilerimiz eşliğinde okullarımız beden eğitimi derslerini burada görebilecekler. Çocuklarımıza yüzme kursları da vererek boğulmaların önüne geçeceğiz. Hem de çocuklarımız sağlıklı ortamlarda spor yapacaklardır. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun'' dedi. Başkan Çelikcan, Cumhuriyet Mahallesinde yapımı devam eden 'Hanımeli Pazarı' ile hanım kardeşlerimizin kendi el emeği göz nuru ürünlerini satarak aile bütçelerine katkı sağlayacağını belirtti.30 dönüm alana kurulacak sosyal tesislerin içerisinde 1 adet futbol sahası , basketbol sahası ve soyunma odasının da olduğunu belirten Başkan Çelikcan, ''Çocuklarımızı sokağın olumsuz koşullarından spora yönlendirerek uzaklaştırırız. Bunun için Yüreğir'e her mahalleye bir spor tesisi sloganıyla hareket ediyoruz. Uygun bulduğumuz yerlere bu güne kadar 15 spor tesisi yaparak gençlerimizin hizmetine sunduk.Yeni spor tesisleri yapmaya devam ediyoruz'' dedi.