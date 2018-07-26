Hakan Türkiye’yi temsil edecek

BULGARİSTAN'DA yapılacak olan Uluslararası Kassabian Brothers Bulgarian U17 İnternation 2018 Badminton Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek olan Hatay
lı sporcu Hakan Muhsin Hocaoğulları Samandağ Belediyesi Başkan Mithat Nehir'i ziyaret etti. Başkan Nehir, genç sporcuya ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkür etti. Başkan Nehir, "İlçemizin gençleri her zaman bizleri gururlandırarak önemli başarılara imza atıyorlar. Bizlerde her zaman gençlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Genç sporumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. 15 yaşındaki Hakan Muhsin Hocaoğulları ise, 23 - 26 Ağustos tarihleri arasında Bulgaristan'da Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi.