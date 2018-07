Hasan Kalyoncu A Plus üniversite

BUGÜN NELER OLDU

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), 26 bin öğrenci görüşü alınarak gerçekleştirilen "Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması" raporuna göre vakıf üniversiteleri arasında ilk dokuzda yer aldı. Çalışma, üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, öğrenci deneyimini zenginleştirmek ve üniversiteleri daha öğrenci merkezli uluslararası bir üniversite olma yolunda bir yol gösterici olması amacıyla yapılıyor.Üniversite Araştırmaları Laboratuarı (ÜniAR) tarafından hazırlanan ve Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından açıklanan ve Türkiye'nin en iyi üniversitelerinin de yer aldığı listeye göre HKÜ, üniversitelerin genel memnuniyet sıralamalarında 172 üniversite arasında 15. sırada yer alırken, 64 vakıf üniversiteleri arasına ise dokuzuncu sırada girdi. Araştırmada, 109 devlet ve 63 vakıf olmak üzere 172 üniversitede öğrenim gören yaklaşık 26 bin öğrencinin görüşü alındı. Raporun sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz: "Üniversitemiz, her yıl olduğu gibi bu yıl açıklanan sıralamada da yükseldi. Biz yenilikçi, girişimci ve proaktif bir üniversiteyiz. Kuruluşundan bu yana yaptığı atılımlar ve geliştirdiği projelerle üniversitemiz her yıl kendini geliştirmeyi sürdürüyor. Üniversitemizin önümüzdeki yıllarda daha çok çalışıp bu ivmeyi arttıracağına ve daha üst sıralarda yer alacağına olan inancım sonsuzdur" dedi.Üniversitelere, "A+, A, B, C, D ve FF" gibi notların verildiği sıralamada, en yüksek memnuniyet oranına sahip üniversiteler A+, en düşük olanlar ise FF aldı. Araştırma 172 üniversiteden 17'sinin A+ seviyesinde öğrencilerinin beklentilerini üst düzeyde karşılayabildiğini gösterirken, HKÜ ise "Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu", "Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği", "Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet" konularında "A+", genel konularda ise "A" üniversite olarak değerlendirildi.