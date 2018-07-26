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lı satranççılar namağlup şampiyon

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Hataylı satranççılar namağlup şampiyon
TÜRKİYE Kulüpler Satranç Şampiyonası'nda lı satranççılar namağlup şampiyon oldu. Konya'da düzenlenen 2018 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasında namağlup şampiyon olan satranç ustaları kupa ile birlikte basın mensupları ile buluştu. Beyazkale Satranç Evi Spor Kulübü Derneği Başkanı Erkal Büyükaşık satranç ustalarını kutladı. 40 il ve KKTC'den 61 takım ve 852 sporcunun 9 tur boyunca mücadele ettiği 2018 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasında oynadıkları her maçı kazanarak şampiyonluk ipini göğüsleyen sporcuları ile gurur duyduklarını ifade eden Erkal Büyükaşık, "Bizlere inanarak kulübümüze tek destek veren herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.
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Hataylı satranççılar namağlup şampiyon
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