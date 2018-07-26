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“Hedefe ilk ulaşan olmak istiyoruz”

Giriş Tarihi: 26.7.2018
“Hedefe ilk ulaşan olmak istiyoruz”
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir 'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, bu sezon ipi göğüsleyen ve hedefe ilk ulaşan takım olmak istediklerini belirtti. Konukoğlu, takımın Afyonkarahisar'daki hazırlık çalışmalarına devam ettiğini hatırlatarak, çalışmaların oldukça verimli geçtiğini söyledi. Konukoğlu, antrenmanlarda herkesin var gücüyle çalıştığını dile getirerek, "Bu sene forma kolay değil, herkes formayı giymek için çok çaba sarf etmek zorunda. Çünkü kadro derinliğimiz çok fazla. Bu geniş kadro içinde formayı kapabilmek artık futbolcuların elinde. Kim çalışır, emek verir, daha çok emek harcarsa formayı o kapar" dedi.
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