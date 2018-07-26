Hünerli kadınlar sertifika alıp iş hayatına atıldılar

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Bakanlığı Sosyal Destek Programları kapsamında desteklenen, Türk Kadınlar Birliği Derneği İskenderun Şubesi tarafından yürütülen 'Hünerli Eller Hünerli Kadınlar Projesi' düzenlenen sertifika töreni ile sona erdi. Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, 2017 yılı başında SODES bütçemiz 2 milyon 600 bin liraydı. Şu anki bütçemiz 12 milyonun üzerinde. 2018'de bütçeyi 20 milyonlara doğru çıkacağımızı tahmin ediyorum" dedi. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen sertifika töreninde konuşan Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, "Bu SODES projesi Türkiye'de 32 ilde kullanılıyor. Kalkınma Bakanlığı finanse ediyor. İskenderun'da çok fazla proje yapılmamış. Bundan sonra Kaymakamlığımızın da desteğiyle daha fazla projeye katkı verileceğini tahmin ediyorum. Türk Kadınlar Birliği Derneği İskenderun Şubesine de projede gösterdikleri gayretlerden ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu. Türk Kadınlar Birliği Derneği İskenderun Şubesi Başkanı Canan Gencer'de, "Derneğimizin kabul edilen SODES Projesinde, 'Hünerli eller Hünerli kadınlar' projesi kapsamında 4.5 ay süreyle pastacılık ve aşçılık kursları verildi. Projedeki amacımız, burada bayanlarımızı iş hayatına kazandırmak ve meslek sahibi olmalarına yardımcı olmaktır" diyerek projeye destek verenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından 17 kursiyere sertifika verildi.